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В Рязани 25 тысяч избирателей выбрали кандидатов в депутаты гордумы от «Единой России»

В Рязани продолжается электронное голосование «Единой России». На момент 9:00 25 мая за кандидатов в гордуму от ЕР проголосовали 25 тысяч избирателей, сообщили в пресс-службе партии.

В этом году организаторы создали дополнительные площадки рязанцев, которые по каким-либо причинам не могут проголосовать в электронном формате.

Отмечается, что принять участие в процедуре может любой рязанец старше 18 лет, имеющий прописку на территории областного центра. Также необходимо до 26 мая зарегистрироваться в качестве избирателя с помощью учетной записи портала «Госуслуги» на сайте pg.er.ru.

Напомним, что голосование началось 22 мая. Продлится оно до 28 мая.