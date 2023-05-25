В РГРТУ пройдет научно-техническая конференция в честь 100-летия Уткина

В Рязанском радиотехническом университете с 27 по 29 сентября пройдет 8-я международная научно-техническая конференция «Уткин — 100 лет со дня рождения. Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика». Об этом сообщается в группе учреждения.

Основные научные направления, которые будут представлены на конференции:

Космонавтика и ракетостроение;

Космические информационные системы;

Аэрокосмическое приборостроение;

Системы дистанционного зондирования Земли;

Геоинформационные системы.

Ответы на интересующие вопросы по поводу мероприятия можно задавать Некрасовой Ксении Владимировне по телефону +7 (920) 955-14-76 и Москвитину Алексею Эдуардовичу по номеру +7 (903) 641-22-13 .

Телефон/факс для связи: 8 (4912) 72-03-72

E-mail: foton@rsreu.ru

Возрастное ограничение: 12+