В РГРТУ пройдет научно-техническая конференция в честь 100-летия Уткина
В Рязанском радиотехническом университете с 27 по 29 сентября пройдет 8-я международная научно-техническая конференция «Уткин — 100 лет со дня рождения. Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика». Об этом сообщается в группе учреждения.
Основные научные направления, которые будут представлены на конференции:
- Космонавтика и ракетостроение;
- Космические информационные системы;
- Аэрокосмическое приборостроение;
- Системы дистанционного зондирования Земли;
- Геоинформационные системы.
Ответы на интересующие вопросы по поводу мероприятия можно задавать Некрасовой Ксении Владимировне по телефону
Телефон/факс для связи: 8 (4912) 72-03-72
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Возрастное ограничение: 12+