В Белгородской области обстреляли две территории

ВСУ ночью 25 мая обстреляли две территории. Об этом сообщает Shot.

Под удар попало село Новая Таволжанка в Шебенском округе и пункт пропуска «Грайворон» в Козинке.

По данным медиа, по Новой Таволжанке выпустили девять мин калибра 120 мм. Предположительно, ВСУ вели огонь из села Гатище в Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.

Через 40 минут украинские военные нанесли удар по пограничному пункту пропуска «Грайворон» в селе Козинка. Всего было выпущено семь артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. В результате загорелось административное здание. Пострадавших нет.