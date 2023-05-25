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Студентам РГРТУ рассказали о популярных музеях Рязанской области

23 мая Рязанский радиотехнический университет посетили организаторы проекта «PRO МУЗЕЙ». Они рассказали студентам о самых известных музеях Рязанской области, а также показали видеоролики о них.

«Гости стремились донести, что музеи ― это не только места застывшей старины, но и настоящие оазисы возможностей. Они поделились информацией о самых прекрасных локациях для прогулок и фотосессий, а также подсказали, где лучше сделать предложение руки и сердца», — сообщается в группе университета.

Также студенты окунулись в атмосферу прошлых столетий, примерив на себе разные костюмы, над которыми трудились стилисты и модельеры.

В завершении мероприятия ребят разделили на команды и провели среди них беспроигрышную викторину по рязанским музеям.