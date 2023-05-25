Рязанская гордума утвердила изменения правил благоустройства по содержанию контейнерных площадок

В четверг, 25 мая, на заседании рязанской гордумы депутаты проголосовали за изменения в правила благоустройства по содержанию контейнерных площадок и создания подъездов к ним.

Депутат Галина Трушина отметила, что вопрос рассматривался на двух совещаниях.

Напомним, на комитете по бюджету исполняющий обязанности начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов рассказал об изменениях в содержании контейнерных площадок.

Теперь ответственны за обеспечение работ по содержанию контейнерных площадок управляющие компании или организации, с которыми собственники заключили договор.