Профессор кафедры психиатрии РязГМУ оценил появление ПТСР у участников СВО

Вероятность появления посттравматического стрессового расстройства у свидетелей боевых действий и катастроф приближается к ста процентам. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на профессора кафедры психиатрии Рязанского медуниверситета Алексея Меринова.

«По статистике около 7-10 процентов населения мира вообще когда-то в своей жизни сталкивались с симптомами посттравматического расстройства, а среди людей, попавших в экстремальные ситуации, соответствующий процент теоретически стремится к ста», — рассказал Меринов.

Добавим, что люди, прошедшие военные действия и получившие посттравматическое стрессовое расстройство, подвержены галлюцинациям, ночным кошмарам, беспричинному страху, паранойе, агрессии, отчужденности, склонностям к алкоголизму и наркотикам.

Ранее сообщалось, что в российских поликлиниках появятся психологи, которые будут работать как с участниками СВО, так и с обычными людьми.