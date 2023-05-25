Песков прокомментировал угрозы Украины убить Путина

Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Украины убить Путина. Пресс-секретарь президента отреагировал на заявление заместителя начальника ГУ разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, пишет ТАСС.

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна завершиться достижением поставленных целей», — так представитель Кремля ответил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На вопрос о мерах защиты главы государства он ответил, что «службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают».

Ранее Скибицкий заявил, что первой целью украинского ведомства на ликвидацию является Владимир Путин. Второй целью был назван глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.