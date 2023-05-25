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На рязанской «Фабрике процессов» стартовал региональный турнир

На базе «Фабрики процессов» стартовал региональный турнир по профессиональному мастерству в области внедрения бережливых технологий. Первыми свои силы проверили участники национального проекта «Производительность труда» Ряжский авторемонтный завод.

Серия корпоративных турниров проходит по двум направлениям: «Профессиональная ФП» на 15-18 человек и «Экспертная ФП» на 7 участников. Участники выстраивают процесс сборки пульта управления регулятора давления газа. По условиям необходимо обеспечить выпуск изделий требуемого качества, без брака, и добиться максимальной прибыли при минимальной себестоимости.

«Турнир дает возможность показать, что успех всей команды зависит от способности отдельного сотрудника правильно применять свои навыки и знания. Для компании, которая внедряет использование технологий бережливого производства и поддерживает идеи рационализации — это подтверждение успешности», ― считает руководитель Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Кристина Першина.

Турнир завершится 1 сентября. В итоге будут определены 3 команды победителей по каждому из направлений — «Профессиональная ФП» и «Экспертная ФП».

Как отметили конкурсанты, атмосфера, царившая на площадке «Фабрики процессов», вполне сравнима со спортивными мероприятиями: командная работа, эмоции, неожиданные идеи и решения, которые участники находили буквально на последних минутах раунда.

Заявку на участие в турнире можно отправить на электронную почту k. pismennyy@agency62.ru.

Подробности — по телефону 8 (4912) 600-513.