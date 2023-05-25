На директора рязанской компании возбудили уголовное дело за долг по зарплате в четыреста тысяч рублей

Руководство коммерческого предприятия не выплачивало зарплату своему сотруднику четыре месяца.

На директора рязанской компании возбудили уголовное дело за долг по зарплате работнику в 400 тысяч рублей.

Как пишет пресс-служба рязанского следкома, руководство коммерческого предприятия не выплачивало зарплату своему сотруднику четыре месяца — с января по апрель 2022 года. При этом у подозреваемого были средства на оплату.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, целей и мотивов действий руководства организации, анализируется финансово-хозяйственная деятельность организации», — сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ.