МегаФон обеспечит РГМЭК сим-картами для «умных» счетчиков

«Умные» счетчики создают максимальное удобство при оплате коммунальных услуг.

В мае 2023 года Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания (РГМЭК) начала проект по внедрению новых приборов учета электроэнергии. На заводе-изготовителе счетчики оснащаются М2М сим-картами, которые предоставляет МегаФон.

Электронные модули обеспечивают передачу показаний от каждого устройства учета в Единую систему учёта и анализа сбытовой компании.

«Десять тысяч сим-карт переданы на завод, который производит счетчики электроэнергии, чтобы они были вмонтированы в устройства. Ежегодно мы готовы предоставлять тридцать тысяч сим-карт для изготовления „умных“ счетчиков. Уверена, что жители по достоинству оценят эти устройства — ведь это экономия и времени, и денег», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

«"Умные» счетчики существенно облегчат жизнь потребителям. С их помощью можно будет дистанционно передавать показания, устанавливать и менять тарифные зоны, фиксировать уровень напряжения, частоту, а также многое другое. Вся информация будет считываться онлайн, передаваться в энергосбытовую компанию и отражаться в личном кабинете пользователей. Для этого важна бесперебойная и качественная интернет-связь. Поэтому мы выбрали именно МегаФон в качестве поставщика сим-карт для «умных» счетчиков", — рассказал директор РГМЭК Илья Шишкин.

Замену старых приборов учета на новые проводит в плановом порядке Рязанская муниципальная энергосбытовая компания — по закону это происходит после окончания срока поверки. Для электронных счетчиков он составляет 16 лет, для механических индукционных устройств — восемь лет.

В этом году в целом по стране популярность «умных» устройств для дома выросла в полтора раза. Самым большим спросом пользуются смарт-розетки, позволяющие экономить электроэнергию — их продажи по сравнению с 2022 годом выросли на 86%. Продажи интеллектуальных систем освещения выросли на 40%. Продажи различных датчиков — на 17%. В Рязанской области за год количество цифровых помощников увеличилось на 28%. В регионе наиболее востребованы модули для контроля энергопотребления, системы охраны дома, «умные» автомобильные сигнализации. Жители управляют приборами через СМС-сообщения, ежемесячно отправляя 25 тысяч команд.