Экс-советник президента Украины: ВСУ не хватит оружия для контрнаступления

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что военные силы Украины вряд ли смогу провести контрнаступление. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на его YouTube-канал.

Соскин считает, что у Киева нет достаточного вооружения для наступления. ВСУ якобы испытывают тотальную нехватку оружия.

«Им не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме», — отметил Соскин.

По его мнению, Киев могжет провести контрнаступление только если Генштаб разработает план для чрезвычайной операции.