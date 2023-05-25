Девелопер Мармакс принял участие в Международной выставке-форуме MALLPICK

Команда девелоперской компании «Мармакс» приняла участие в Международной выставке-форуме MALLPICK. Генеральный директор компании, Юрий Юров, поделился опытом формирования городской среды через коммерческие объекты в рамках дискуссии об инвестициях и будущем жилого, коммерческого, индустриального сегмента рынка недвижимости. Также эксперты компании приняли участие в дискуссии о тенденциях маркетинга в торговых центрах, поиске вдохновения и новых аудиториях.

В рамках мероприятия собрались лучшие эксперты отрасли с целью обсудить новые тренды коммерческой в недвижимости, поделиться собственными кейсами и решить, как преодолеть вызовы, с которыми сталкиваются участники сообщества, учитывая в том числе и влияние на городскую среду в целом.

«Создание офисных центров, например, очень сильно влияет на удобство городов, особенно таких небольших, как Рязань, с населением 600 тыс. человек. Москва ассоциируется с деловым центром Москва-Сити, Екатеринбург — с бизнес-центром „Высоцкий“. Это современные памятники архитектуры, которые выделяются молодёжью и передают энергию города, подчеркивая наличие бизнеса и интерес инвесторов. Поэтому очень важно научиться не просто создавать качественные объекты, но и корректно интегрировать их в городской контекст», — сообщает Юрий Юров.

Не менее важна и постоянная трансформация торгового-развлекательных центров, учет современных тенденций, а также потребностей и желаний посетителей. В компании поясняют, что у «Мармакс» есть понимание того, как создавать комфортную и удобную среду, а также каким должен быть идеальный торговый центр, однако опыт ведущих игроков максимально способствует дальнейшему профессиональному росту и возникновению новых и интересных идей. Сейчас команда активно работает над ребрендингом своего торгового центра «М5 Молл», поэтому опыт, полученный на престижной выставке-форуме, оказался для компании ценным и полезным для принятия будущих решений о реализации нового проекта.

«На протяжении многих лет особенное внимание наша компания уделяет продуманному и качественному наполнению коммерческих помещений на первых этажах жилых комплексов, а также построенных нами районных торговых центров. Более того, после того, как мы приобрели крупнейший в Рязани торговый центр «М5 Молл», наша команда стала активно наращивать компетенции в сфере управления «супер региональных торговых центров», — отмечает Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс».

В новом своем проекте — торговом центре «М5 Молл», девелопер изначально поставил цель создания «маркера впечатлений» жителей и гостей города и появления новой точки притяжения. Для этого было необходимо придать ему красивый облик, а также интегрировать в него все необходимые функции, увеличивая количество общественных пространств, развлекательную составляющую, создание коворкинг-пространства, а также многофункциональных зон.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. В результате изучения международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также подобранной команде, компания возводит современные жилые комплексы и комфортную среду, занимая первые строчки в рейтинге Единого ресурса застройщиков в категории «Лучшие проекты по потребительским качествам».