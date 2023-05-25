«Автоимпорт» презентует новый автомобиль GeelyMonjaro

Группа компаний «Автоимпорт» проведет презентацию нового автомобиля GeelyMonjaro в официальном дилерском центре на Московском шоссе, 22Б.

Группа компаний «Автоимпорт» проведет презентацию нового автомобиля GeelyMonjaro в официальном дилерском центре на Московском шоссе, 22Б.

«В программе мероприятия настоящее космическое шоу, ведь новая модель GeelyMonjaro — это просто космос! Кроме того, мы подготовили для вас специальные призы — умную колонку от Яндекс и сертификат на полет в аэротрубе, подарки и сувениры от партнеров, розыгрыш которых состоится среди участников», — поделились организаторы.

Также гостей вечера порадуют диджей, фотограф, видеограф, бар с молекулярной кухней, фуршет, ведущий и лазерное шоу, а профессиональные менеджеры официального дилерского центра Geely подробно проконсультируют по каждой модели.

Дресс-код мероприятия: totalblack.

Для участия в презентации необходимо заполнить google-форму: https://forms.gle/u4uwmpZUEEA6T1KA6

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: +7 (4912) 50-39-50 .

Официальный дилерский центр Geely ГК «Автоимпорт» находится по адресу: Московское шоссе, 22Б.

Возрастное ограничение: 18+