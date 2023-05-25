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41-летнего рязанца подозревают в угоне «Мазды»

В полицию обратился 26-летний рязанец с заявлением о пропаже своего автомобиля Mazda. Об этом сообщается на сайте УМВД.

Накануне угона мужчина привез машину на автомойку с просьбой помыть ее, когда у сотрудников появится свободное время. Утром владелец авто пришел за своим транспортом, но его не оказалось на месте. Руководитель автомойки не смог объяснить куда подевалась машина. В итоге к поиску Mazda подключили правоохранителей.

Сотрудники МВД выяснили, что утром на смену не вышел один из работников — 41-летний рязанец, которого ранее судили за кражу. Человека, похожего на него, видели за рулем исчезнувшей машины. По рассказам очевидцев, он на ней попало в аварию — врезался в столб. После этого водитель покинул машину, оставив ее на месте ДТП.

Сотрудники полиции разыскали этого рязанца, задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.