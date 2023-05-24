В рязанском ТЦ у семьи из Коломны украли мобильные телефоны

К краже причастен 31-летний житель Московской области.

В рязанском ТЦ у семьи из Коломны украли мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

У 37-летней жительницы Коломны пропали из сумки три телефона. Она приехала в Рязань отдохнуть с семьей. Женщина поставила сумку на скамейку возле выхода из раздевалки и отвлеклась на несколько минут. Вскоре она обнаружила пропажу.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 31-летний житель Московской области. Они выехали в соседнюю область и разыскали мужчину.

Злоумышленнику грозит срок до пяти лет по ч.2 ст. 158 УК РФ.