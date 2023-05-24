В РГРТУ пройдет конкурс по клиент-серверным приложениям баз данных

РГРТУ приглашает студентов бакалавриата принять участие в региональном конкурсе по клиент-серверным приложениям баз данных. Об этом сообщается в группе университета.
Конкурс включает в себя три направления:
- разработка модели данных;
- разработка серверной части;
- разработка клиентской части.
Работу можно подать по нескольким направлениям сразу, но сначала нужно согласовать ее с одним из преподавателей, ведущих у вас дисциплину по направлению, в котором собираетесь участвовать. Проект может быть заранее готовым или созданным специально для конкурса.
Работы принимать будут до 29 мая.
Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить на электронную почту
С подробной информацией можно ознакомиться