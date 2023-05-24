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В РГРТУ пройдет конкурс по клиент-серверным приложениям баз данных

РГРТУ приглашает студентов бакалавриата принять участие в региональном конкурсе по клиент-серверным приложениям баз данных. Об этом сообщается в группе университета.

Конкурс включает в себя три направления:

  • разработка модели данных;
  • разработка серверной части;
  • разработка клиентской части.

Работу можно подать по нескольким направлениям сразу, но сначала нужно согласовать ее с одним из преподавателей, ведущих у вас дисциплину по направлению, в котором собираетесь участвовать. Проект может быть заранее готовым или созданным специально для конкурса.

Работы принимать будут до 29 мая.

Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить на электронную почту nots.ktse@yandex.ru. Нужно написать свои ФИО, номер группы участника, ФИО преподавателя, а также выбранные направления. Важно не забыть прикрепить свою работу.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.