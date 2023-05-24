В Рязани на улице Спортивной электросамокатчик сбил 13-летнюю девочку

В Рязани на улице Спортивной электросамокатчик сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщила мама ребенка в группе «Подслушано в Рязани».

«Сегодня мою 13-летнюю дочь, идущую по тротуару с подругой, сбил парень на электросамокате. Даже не извинился. Он сам тоже упал, но поднялся и быстро укатил. С ним был друг на втором самокате. Самокаты сиреневого цвета, ребята без коробов для доставки еды, просто ехали очень быстро.», — написала женщина.

Она отметила, что ребенок получил незначительные травмы, но от удара у девочки отлетели часы.

Мать подростка ищет свидетелей данного происшествия.

«23 мая около 18:00 недалеко от заправки Полный бак на Спортивной. Возможно есть запись с видеорегистраторов в машине. Очень хочу, чтобы виновные понесли наказание! Невозможно спокойно ходить по улицам, носятся, как чумовые, ещё и ответственность за свои действия не несут!», — написала рязанка.

Ранее советница губернатора Екатерина Шуба рассказала, что на тротуаре ее сбил электросамокатчик.