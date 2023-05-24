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В Рязани на 16 улицах отключат холодную воду

В Рязани 25 мая отключат холодную воду на 16 улицах. Об этом сообщает городской «Водоканал».

С 20:00 25 мая до 6:00 26 мая воды не будет по следующим адресам:

  • 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9;
  • улица Белинского, дома №№ 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 5, 7, 9;
  • улица Боголюбова, дома №№ 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корп.1, 19, 20, 21, 22, 22лит. Б, 23, 23а, 24, 25 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62а, 63, 64 корп.1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 корп.1, 76, 76стр.3, 77, 78 корп.1, 78 корп.2, 78, 8, 80 корп.1, 80, 81, 82 корп.1, 82 корп.2, 82, 83, 84 корп.1, 84, 85, 86, 86строение 1, 87, 88 корп.1, 88, 89, 9, 90 корп.1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 корп.1, 97, 98;
  • улица Горького, дома №№ 1 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань, 1 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья, 1 — ГКУ РО Управление социальной защиты населения Рязанской области, 1 — МКУ Техобеспечение, 1 — Рязанская областная Дума, 1 — Управление Гостехнадзора Рязанской области, 10 — МБУДО ДШИ № 1, 11, 14 — ГАУ Редакция областной газеты Рязанские ведомости, 15 корп. 2 — ГБУ РО ОКПБ им Н.Н. Баженова, 15 корп.1, 15, 16, 18 корп.1, 18, 19, 2, 20 — МБДОУ Детский сад № 111, 22;
  • улица Есенина, дома №№ 37/2, 41, 43, 45 корп.1, 45, 47/24, 53/13, 57 — МБОУ Школа № 43, 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;
  • улица Колхозная, дома №№ 1/3 — НО Рязанский ипотечный фонд, 1/3, 10 корп.1, 10, 12, 14 корп.1, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8;
  • улица Маяковского, дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корп.1, 4, 5, 7, 8/1, 8, 9 корп. 1 — ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области, 9, 1а БЦ Атрон;
  • улица Новая, дома №№ 108/13, 110, 15, 17, 19, 21, 23/2, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 39, 47, 49, 51, 53б — ОГБУДО ДЭБЦ, 69/12 типография, 51б ст. 1 столовая «Шафран», 51 В Ряз. з-д металлокерамических приборов АО, 51 г холодильник ру, 53Центр уригулирования и возврата долгов, 51вст. 1 «Комус"торговая фирма, 53 В гипермаркет «МАЯК»;
  • улица Радиозаводская, дом № 8;
  • улица Театральная площадь, дом № 7а — ГАУК Рязанский театр драмы;
  • улица Тургенева, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15/17, 16 корп.1, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9;
  • улица Урицкого, дома № 2а — ОГБУ ДПО РИРО, 4 — ОГБУДО ДЭБЦ;
  • улица Циолковского, дома №№ 1/7, 10 — ГБУ РО ГДП № 2, 10, 11, 12 — ГАУК Рязанский музыкальный театр, 2/6, 3, 4 корп.1, 4, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 6, 7, 9;
  • улица Электрозаводская, дом № 87;
  • улица Юннатов, дом № 11/2, 13, 15, 17.