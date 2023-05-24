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В Ростовскую область пытался проникнуть неизвестный со взрывчаткой

В Ростовскую область пытался проникнуть неизвестный со взрывчаткой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться на территорию Ростовской области, при задержании пограничниками он подорвал себя и погиб Инцидент произошел в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка» (ДНР-Ростовская область). Неизвестный перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов.

Пограничников подняли по тревоге. Когда нарушителя стали догонять, он понял, что уйти не получится и подорвал себя неустановленным СВУ.

Личность погибшего пока определить не удалось.