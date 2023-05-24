В России предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время

В России предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. Об этом в среду, 24 мая, пишет газета «Известия».

Отмечается, что инициативу поддерживали главы некоторых субъектов, а также Госдума.

По информации издания, в Госдуме хотят установить единые правила регулирования времени соблюдения тишины по всей стране и дать полномочия полиции привлекать виновных к ответственности. Сроки принятия документа пока неизвестны.

В настоящее время запрет на проведение ремонтных работ в дневное время с 13:00 до 15:00 установлен в Москве, но не касается новостроек.