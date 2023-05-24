Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
21°
Чтв, 25
19°
Птн, 26
23°
ЦБ USD 80.17 0.23 24/05
ЦБ EUR 86.55 0.05 24/05
Нал. USD 79.9 / 81.5 24/05 13:30
Нал. EUR 86.2 / 87.59 24/05 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
2 525
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
7 020
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
20 496
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
9 848
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В региональном правительстве ищут финансирование строительства нескольких участков дороги

В региональном правительстве ищут финансирование строительства нескольких участков дороги.

Речь про реконструкцию 14 километров дороги Рязань — Спасск-Рязанский от мостового перехода до поворота на Долгинино. Второй участок, на который также ищут средства — строительство восточной части Северного обхода Рязани. Его протяженность — 11,2 километров.

Как рассказал РЗН. Инфо министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун, «предстоит определение трассировки, технико-экономическое обоснование, а также решение вопросов имущественно-земельных отношений».