В региональном правительстве ищут финансирование строительства нескольких участков дороги

В региональном правительстве ищут финансирование строительства нескольких участков дороги.

Речь про реконструкцию 14 километров дороги Рязань — Спасск-Рязанский от мостового перехода до поворота на Долгинино. Второй участок, на который также ищут средства — строительство восточной части Северного обхода Рязани. Его протяженность — 11,2 километров.

Как рассказал РЗН. Инфо министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун, «предстоит определение трассировки, технико-экономическое обоснование, а также решение вопросов имущественно-земельных отношений».