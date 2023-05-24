Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
21°
Чтв, 25
19°
Птн, 26
21°
ЦБ USD 79.97 -0.2 25/05
ЦБ EUR 86.2 -0.35 25/05
Нал. USD 79.9 / 81.5 24/05 15:30
Нал. EUR 86.2 / 87.55 24/05 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
2 685
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
7 172
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
20 657
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
10 008
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Пронске скончался последний ветеран в районе Василий Старов
Он умер на сотом году жизни.

В Пронске скончался последний ветеран в районе Василий Старов. Он умер на сотом году жизни. Как пишет ИД «Пресса», с фронтовиком простились в среду, 24 мая, под оружейные залпы рязанских десантников.

По данным издания, Василий Старов ушел на фронт в 1942 году и служил в огнеметной части. Он воевал в Украине, Молдавии, Румынии, Югославии, Болгарии, Австрии. Служить он закончил в Венгрии.

Василий Старов был награжден медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью в знак благодарности от власти Болгарии и орденом Отечественной войны II степени.