В Пронске скончался последний ветеран в районе Василий Старов

Он умер на сотом году жизни.

В Пронске скончался последний ветеран в районе Василий Старов. Он умер на сотом году жизни. Как пишет ИД «Пресса», с фронтовиком простились в среду, 24 мая, под оружейные залпы рязанских десантников.

По данным издания, Василий Старов ушел на фронт в 1942 году и служил в огнеметной части. Он воевал в Украине, Молдавии, Румынии, Югославии, Болгарии, Австрии. Служить он закончил в Венгрии.

Василий Старов был награжден медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью в знак благодарности от власти Болгарии и орденом Отечественной войны II степени.