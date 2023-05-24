В Подмосковье задержали вероятного диверсанта с подзорной трубой и дронами

В Подмосковье у кладбища военных летчиков задержали 48-летнего вероятного диверсанта. Об этом 24 мая сообщается в Telegram-канале Mash.

Подозрительный автомобиль Mazda заметили накануне около Никольского кладбища под Одинцовом. В ней житель Наро-Фоминска хранил подзорную трубу, радиостанцию, камеру и два дрона. Предполагается, что он следил за служащими, которые навещали могилы боевых товарищей.

Сейчас мужчину задержали и теперь проверяют на связи с СБУ.