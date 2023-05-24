В Москве молодой человек избил грифом гантели и задушил 70-летнюю пенсионерку

В Москве молодой человек избил грифом гантели и задушил 70-летнюю пенсионерку. Об этом в среду, 24 мая, пишет «Газета.ру».

По информации издания, на юге Москвы обнаружили тело 70-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Инцидент произошел 24 мая в квартире пенсионерки. Установлено, что женщину жестоко избил ее 27-летний внук. Мужчина схватил гриф гантели и нанес пенсионерке несколько ударов по голове. Когда он понял, что женщина еще жива, он задушил ее шнурком.

Возбуждено уголовное дело.