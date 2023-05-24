В Москве молодой человек избил грифом гантели и задушил 70-летнюю пенсионерку
В Москве молодой человек избил грифом гантели и задушил 70-летнюю пенсионерку. Об этом в среду, 24 мая,
По информации издания, на юге Москвы обнаружили тело 70-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Инцидент произошел 24 мая в квартире пенсионерки. Установлено, что женщину жестоко избил ее 27-летний внук. Мужчина схватил гриф гантели и нанес пенсионерке несколько ударов по голове. Когда он понял, что женщина еще жива, он задушил ее шнурком.
Возбуждено уголовное дело.