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В Москве четвероклассник напился одеколона и чуть не погиб

В Москве четвероклассник напился одеколона и чуть не погиб. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

12-летний ребенок после школы встретился с друзьями. В какой-то момент подростки начали пить одеколон. Вечером старший брат ребенка нашел его в подъезде. Мальчик пах парфюмом и лежал на полу не двигаясь. Через некоторое время приехала скорая.

Ребенка госпитализировали. В больнице ему поставили диагноз «Острое отравление алкоголем». Сейчас состояние подростка стабилизировалось.