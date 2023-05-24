В 2023 году в Рязанской области служить по контракту отправились более 450 человек

В 2023 году в Рязанской области служить по контракту отправились более 450 человек. Об этом 24 мая сообщили «Рязанские ведомости».

«Отправки сейчас проходят ежедневно. С начала года мы уже отправили более 450 человек. Главная мотивация — помочь своей Родине в трудное для неё время, а финансовая составляющая — это приятный бонус», — заявил начальник отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев.

По его словам, контрактники получат выплату в 195 тысяч рублей из федерального бюджета, а рязанцы — еще 200 тысяч рублей из регионального. Участники СВО станут получать от 204 тысяч рублей ежемесячно.

Отмечается, что 24 мая из пункта отбора на спецоперацию отправились кубинцы.

Ранее Зайцев сообщал, что по контракту отправились служить около 400 рязанцев.