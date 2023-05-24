Учитель из Саратовской области покончил с собой из-за обвинений в домогательстве к ученикам

В Саратовской области учитель покончил с собой после обвинения в домогательстве до учеников. Об этом сообщает Shot.

Несколько родителей семиклассников из поселка Пинеровка пожаловались директору школы на учителя математики. Они рассказали, что 59-летний педагог якобы пристает к ученикам во время уроков: что-то шепчет на ухо, трогает за голову, плечи. Они заявили, что пойдут писать на мужчину заявление в прокуратуру. также они попросили организовать с ним встречу.

Медиа пишет, что учитель якобы все отрицал, а спустя пару дней пропал. Его искали учителя, жители деревни и волонтеры «Лизы Алерт». Через неделю тело нашли в реке Хопер в километре от поселка.

Отмечается, что педагог проработал в этой школе 38 лет. За годы работы он получил почетное звание «Заслуженный учитель России» и «Отличник народного просвещения», был награжден грамотой Минобразования и науки России, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.