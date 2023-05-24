Школьница из Касимова испекла торт с фигуркой ведущего и прошла в финал шоу «Кондитер»

Выпуск вышел во вторник, 23 мая, на телеканале «Пятница».

Школьница из Касимова Ирина Ситникова испекла торт с фигуркой Рената Агзамова и прошла в финал шоу «Кондитер». Об этом конкурсантка сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Выпуск вышел во вторник, 23 мая, на телеканале «Пятница». Съемки прошли в феврале 2023 года.

16-летняя девушка была младшей из соперниц. По словам Ситниковой, участие в шоу она обдумывала полтора года.