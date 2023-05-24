Рязанские школьники совершили три экологические экспедиции при поддержке РНПК

Рязанские школьники совершили три экологические экспедиции при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили три экспедиции по Рязанской области — к озеру Великому, в сосновый лес поселка Солотча и усадьбу села Старое Зимино. Под руководством педагогов дети изучили местную флору и фауну и приняли участие в очистке природных территорий. В селе Криуши, под руководством заведующего кафедрой экологии и природопользования РГУ имени Есенина доцента Алексея Водорезова, школьники посетили озеро Великое и узнали о важной роли водоема в экосистеме Рязанской области. Отмечается, что озеро занимает часть территории национального парка «Мещерский», в нем обитают редчайшие виды растений и водоплавающих птиц.

В сосновом лесу поселка Солотча дети очистили овраг и собрали более 75 двухсотлитровых мешков мусора. В селе Старое Зимино школьники также провели экологическую акцию, убрав от мусора территорию парка усадьбы, которая была построена в конце 18 века и является памятником архитектуры.

Рязанская НПК с 2011 года сотрудничает с организацией «Хозяин Мещеры». Всего за это время проведено более 150 мероприятий по экологическому воспитанию школьников.

Справка:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности, модернизирует производственные мощности, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Коллектив предприятия участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора. Волонтеры предприятия инициируют акции по озеленению Рязани.

В текущем году рязанские нефтяники высадили около 200 саженцев тополя пирамидального и липы крупнолистной на трех площадках города и области — в деревне Турлатово Рязанского района, в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой и в Кальном на улице Быстрецкой.