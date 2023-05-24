РИА Новости: ранен главнокомандующий вооруженными силами Украины Залужный

Российские войска ранили главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом пишет РИА Новости.

В начале мая российская армия наносила удар по командному пункту, а результате которого главком получил травму головы и осколочные ранения, сообщает источник журналистов. Также отмечается, что Залужному сделали трепанацию черепа, и что продолжать службу он не сможет.

Журналисты напоминают, что 9 мая военный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО. Тогда появились слухи, что его ранили или убили, но его заместитель Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять обязанности.