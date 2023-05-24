Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Евгений Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте). Основатель частной военной компании озвучил цифры в интервью политологу Константину Долгову.

«У меня в лучшие моменты было 50 с лишним тысяч человек, но в районе 30-35 тысяч были в едином моменте… на передке. (Остальные находились на подготовке, были ранены). За время ведения СВО я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибли около 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришло к нам по контракту. Процентов 20 это те, кто ранены," - заявил Пригожин.

Он отметил, что ВСУ в Артемовске в боях с ЧВК «Вагнер» потеряли 50 тысяч военных, еще 50-70 тысяч получили ранения.

«У нас в 3,2 раза меньше убитых и в два раза меньше раненых», — заявил основатель ЧВК.

Пригожин подчеркнул, что целью операции был не сам город, а именно «Бахмутская мясорубка».