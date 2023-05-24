Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
21°
Чтв, 25
19°
Птн, 26
21°
ЦБ USD 79.97 -0.2 25/05
ЦБ EUR 86.2 -0.35 25/05
Нал. USD 79.9 / 81.5 24/05 15:30
Нал. EUR 86.2 / 87.55 24/05 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
2 685
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
7 172
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
20 657
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
10 008
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Евгений Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте). Основатель частной военной компании озвучил цифры в интервью политологу Константину Долгову.

«У меня в лучшие моменты было 50 с лишним тысяч человек, но в районе 30-35 тысяч были в едином моменте… на передке. (Остальные находились на подготовке, были ранены). За время ведения СВО я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибли около 20 процентов. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришло к нам по контракту. Процентов 20 это те, кто ранены," - заявил Пригожин.

Он отметил, что ВСУ в Артемовске в боях с ЧВК «Вагнер» потеряли 50 тысяч военных, еще 50-70 тысяч получили ранения.

«У нас в 3,2 раза меньше убитых и в два раза меньше раненых», — заявил основатель ЧВК.

Пригожин подчеркнул, что целью операции был не сам город, а именно «Бахмутская мясорубка».