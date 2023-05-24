Пригожин призвал ввести военное положение и провести мобилизацию

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью, которое опубликовала его пресс-служба.

На правах главного действующего лица в Артемовске Пригожин сделал прогноз по поводу конфликта с Украиной. По его мнению, военная спецоперация пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому вся страна должна работать только на нужды Вооруженных сил.

«Есть оптимистичный сценарий и есть пессимистичный. Оптимистичный сценарий, в который я мало верю, это, если Европа и Америка устанут от украинского конфликта, Китай посадит всех за стол переговоров, мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше. Вряд ли он возможен», — отметил Пригожин.

Также глава ЧВК описал другой сценарий, как он считает, более реалистичный и рассказал, что необходимо делать для победы в СВО.

«Теперь пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты, они готовят войска, у них есть „Леопарды“, у них подготовленный достаточно управленческий состав. Безусловно, они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать, возможно, это контрнаступление где-то случится успешным. Они будут пытаться восстановить границы до 2014 года, они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост. Вероятнее всего, для нас сценарий СВО не будет хорошим. Нам надо готовиться к очень тяжелой в****…», — объяснил он.

Пригожин считает, что в России должны ввести военное положение и объявить новую волну мобилизации. Также он утверждает, что необходимо всех, кого возможно, перевести на производство боеприпасов.

Ранее Пригожин рассказал о потерях ЧВК «Вагнер» в Артемовске.