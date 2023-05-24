Песков: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Об этом в среду, 24 мая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов «солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине», политик ответил: «Россия солидарна».

«Россия рассматривает возможность только завершения СВО: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — рассказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли в принципе Россия возможность замораживания конфликта.