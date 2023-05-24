На клумбы Рязани высадили колеус и бегонию

В Рязани 24 мая продолжили высаживать цветы на городские клумбы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Сотрудники Дирекции благоустройства высадили бордовый и желтый колеус на Бульваре Победы и Первомайском проспекте, а красную и белую бегонию — на зеленой зоне у вокзала у «Рязань-2″.

"Перекопка цветников проводилась на Бульваре Победы. Сразу после высадки цветы поливают, чтобы они лучше прижились. Также ежедневно производится полив высаженных в этом году деревьев и кустарников», — сообщили в мэрии.

Траву скосили триммером на улицах Новоселов, Каширина, Есенина, Михайловское шоссе, Бульваре Победы и в Нижнем городском саду. При помощи трактора-косы траву убирали в Комсомольском парке.

Мусор собрали на улицах Циолковского, Маяковского, Горького, Новоселов, Московское шоссе, Первомайский проспект, в сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, в скверах «Детский мир», Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, скверах на Соборной, на Радищева и других городских территориях.

Тротуары подметали на улицах Ленина, Почтовая, Первомайский проспект, Новоселов, 1-я Красная, Горького, Циолковского, площадь Мичурина, Есенина, Кудрявцева, скверы на Соборной, Уткина и в парке Гагарина.

Бригады мехуборки очищали от смета и грунтовых наносов проезжую часть улиц Ленинского Комсомола, Введенская и Связи.

Отмечается, что сотрудники Дирекции продолжают покраску металлического разделительного ограждения на Московском шоссе.