Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
21°
Чтв, 25
19°
Птн, 26
21°
ЦБ USD 79.97 -0.2 25/05
ЦБ EUR 86.2 -0.35 25/05
Нал. USD 79.9 / 81.5 24/05 15:30
Нал. EUR 86.2 / 87.55 24/05 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
2 685
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
7 172
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
20 657
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
10 008
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На клумбы Рязани высадили колеус и бегонию

В Рязани 24 мая продолжили высаживать цветы на городские клумбы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Сотрудники Дирекции благоустройства высадили бордовый и желтый колеус на Бульваре Победы и Первомайском проспекте, а красную и белую бегонию — на зеленой зоне у вокзала у «Рязань-2″.

"Перекопка цветников проводилась на Бульваре Победы. Сразу после высадки цветы поливают, чтобы они лучше прижились. Также ежедневно производится полив высаженных в этом году деревьев и кустарников», — сообщили в мэрии.

Траву скосили триммером на улицах Новоселов, Каширина, Есенина, Михайловское шоссе, Бульваре Победы и в Нижнем городском саду. При помощи трактора-косы траву убирали в Комсомольском парке.

Мусор собрали на улицах Циолковского, Маяковского, Горького, Новоселов, Московское шоссе, Первомайский проспект, в сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, в скверах «Детский мир», Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, скверах на Соборной, на Радищева и других городских территориях.

Тротуары подметали на улицах Ленина, Почтовая, Первомайский проспект, Новоселов, 1-я Красная, Горького, Циолковского, площадь Мичурина, Есенина, Кудрявцева, скверы на Соборной, Уткина и в парке Гагарина.

Бригады мехуборки очищали от смета и грунтовых наносов проезжую часть улиц Ленинского Комсомола, Введенская и Связи.

Отмечается, что сотрудники Дирекции продолжают покраску металлического разделительного ограждения на Московском шоссе.