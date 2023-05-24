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Мэрия ищет наследников девяти квартир в Рязани

Администрация ищет наследников девяти квартир в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в среду, 24 мая.

В список имущества включили:

  • квартиру № 115 в доме № 14 на улице Костычева, (собственником являлась Акишкина Раиса Ивановна, умершая 19.10.2019);
  • квартиру № 22 В доме № 20 на улице 6-я Линия,(собственником являлась Сугакова Елена Ивановна, умершая 25.11.2020);
  • квартиру № 69 В доме № 69 корпус 1 на улице Стройкова,(собственником являлась Кудяева Валентина Петровна, умершая 25.10.2020);
  • квартиру № 86 В доме № 36 на улице Гоголя, (собственником являлась Чичирова Нина Александровна, умершая 26.12.2020);
  • квартиру № 48 В доме № 23/27 на улице Семена Середы, (собственником являлась Харламова Лидия Моисеевна, умершая 04.11.2021);
  • квартиру № 3 В доме № 42 корпус 1 на улице ЛенКомсомола, (собственником являлась Гаврикова Лидия Ивановна, умершая 03.10.2020);
  • квартиру № 20 В доме № 48 на улице Гоголя, (собственником являлся Варфоломеев Владимир Алексеевич, умерший 28.11.2019);
  • квартиру № 24 В доме № 6 на улице Тимуровцев, (собственником являлась Ежова Елена Валериевна, умершая 21.08.2020);
  • квартиру № 1 В доме № 15 на улице Кирпичного завода, (собственником являлся Киндинов Виктор Александрович, умерший 05.12.2019).

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты №№ 1,3. Телефоны: 27-35-76, 25-85-69.