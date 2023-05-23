В Рязани задержали подозреваемого в серии краж из магазинов

В Рязани задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В полицию обратилась продавщица из города Рыбное. Она сообщила, что оставила сумку в подсобном помещении торгового заведения, после чего обнаружила, что у нее пропали 10 тысяч рублей.

Она рассказала, что дверь, где хранятся хранятся личные вещи работников, была заперта, но в тот день ключ забыли замке. Воспользовавшись моментом, вор проник в помещение и забрал деньги.

Позже в полицию обратилась продавщица магазина, расположенного в ТЦ в Московском районе Рязани. Там из кассы пропали 35 тысяч рублей. Выяснилось, что хищение было совершено в момент, когда сотрудница отвлеклась на общение с работницей соседнего отдела.

«Получив описание внешности злоумышленника, полицейские по ряду характерных признаков установили, что к этой краже причастен мужчина, который проник в подсобку магазина в городе Рыбное. И к его портрету добавились несколько «черточек», — сообщили в МВД.

Позже оперативники выяснили, что к кражам причастен 33-летний рязанец. Его вскоре задержали.

Отмечается, что до февраля 2023 года он отбывал наказание за кражу и грабеж.

«По предварительной информации, по возвращению из мест лишения свободы рязанец пристрастился к употреблению наркотиков и пытался совершать кражи, чтобы получить средства на покупку запрещенных препаратов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.