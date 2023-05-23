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В Рязани отключили свет на 18 улицах

В Рязани отключили электричество на 18 улицах. Об этом 23 мая сообщили в МУП «РГРЭС».

Света нет на следующих улицах:

  • Вознесенская,
  • Урицкого,
  • Щедрина,
  • Есенина,
  • Горького,
  • Циолковского,
  • Касимовское шоссе,
  • Праволыбедская,
  • Введенская,
  • Радищева,
  • Ленина,
  • Николодворянская,
  • Садовая,
  • Лермонтова,
  • площадь Театральная,
  • Фирсова,
  • Колхозная,
  • проезд Машиностроителей.

Отмечается, что свет намерены восстановить в течение трех часов с момента отключения.