В Рязани отключили свет на 18 улицах

В Рязани отключили электричество на 18 улицах. Об этом 23 мая сообщили в МУП «РГРЭС».

Света нет на следующих улицах:

Вознесенская,

Урицкого,

Щедрина,

Есенина,

Горького,

Циолковского,

Касимовское шоссе,

Праволыбедская,

Введенская,

Радищева,

Ленина,

Николодворянская,

Садовая,

Лермонтова,

площадь Театральная,

Фирсова,

Колхозная,

проезд Машиностроителей.

Отмечается, что свет намерены восстановить в течение трех часов с момента отключения.