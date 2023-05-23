В Рязани отключили свет на 18 улицах
В Рязани отключили электричество на 18 улицах. Об этом 23 мая сообщили в МУП «РГРЭС».
Света нет на следующих улицах:
- Вознесенская,
- Урицкого,
- Щедрина,
- Есенина,
- Горького,
- Циолковского,
- Касимовское шоссе,
- Праволыбедская,
- Введенская,
- Радищева,
- Ленина,
- Николодворянская,
- Садовая,
- Лермонтова,
- площадь Театральная,
- Фирсова,
- Колхозная,
- проезд Машиностроителей.
Отмечается, что свет намерены восстановить в течение трех часов с момента отключения.