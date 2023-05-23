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В Рязани на 64-м году жизни скончался артист Александр Зайцев

В Рязани 22 мая после тяжелой болезни скончался заслуженный артист РФ Александр Зайцев. Ему было 63 года. Об этом сообщается в группе «Рязанский театр драмы».

«С 1980 года вся его творческая жизнь связана с Рязанским театром драмы. Он относился к той категории артистов, на которых режиссеры ставят спектакли», — сообщается в группе.

Он играл Арбенина в драме Михаила Лермонтова «Маскарад», Савву Василькова в комедии Островского «Бешеные деньги», Астрова в спектакле «Дядя Ваня», Ахова в спектакле «Не всё коту масленица» и многих других героев.

«А лучше всех Ахов — Александр Зайцев. Уж как ни играли самодуров в истории нашей сцены, а запас не исчерпан. Рязанский Ахов простодушен в своих безобразиях и грубостях. Он обаятелен. Самодовольство, ячество, смешная самоуверенность в своей безнаказанности — все это славно, очень сценично, полно точных деталей». — писала критик Елена Горфункель после показа в Санкт-Петербурге.

Многие годы Александр Зайцев избирался в правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей, был его председателем. За заслуги в развитии театрального искусства награждён Почётной грамотой губернатора Рязанской области, почётными знаками «За наивысшие достижения», «За заслуги перед Рязанской областью». Почти все его роли были отмечены на различных театральных фестивалях.