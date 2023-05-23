В Рязани для 2334 выпускников прозвенел последний звонок

В Рязани для 2334 выпускников прозвенел последний звонок. Об этом на своей странице Вконтакте сообщила мэр города Елена Сорокина.

«Благодарю педагогов за то, что учили, наставляли, терпели, прощали, вдохновляли. Спасибо родителям за то, что баловали и любили. В моем обращении сегодня было много глаголов — это самая „деятельная“ часть речи. Пусть в жизни наших выпускников тоже будет больше действия — нужно смело ставить перед собой цели и достигать их», — написала Сорокина.

Она пожелала выпускникам успешно сдать ЕГЭ, поступить в те учебные заведение, которые они выбрали и получить профессию. Сорокина призвала детей помнить, что они учились в рязанских школах.

«Рязань — это родина, а значит, самый главный город на земле», — отметила мэр города.