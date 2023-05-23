В Рязани дети разломали площадку за 50 тысяч рублей

На поведение подростков пожаловалась руководитель клуба «НяМа» Ирина Максимова.

Дети разломали площадку за 50 тысяч рублей на Касимовском шоссе. На поведение подростков пожаловалась руководитель клуба «НяМа» Ирина Максимова. В соцсетях она сообщила, что клуб установил детскую площадку за собственные средства, потратив 50 тысяч рублей. Женщина отметила, что площадка находится в открытом доступе.

Также пострадавшая опубликовала видео, на котором несколько детей ломают комплекс. При появлении взрослого человека, снимающего ролик, дети убежали друг за дружкой.

Ирина Максимова обратилась к родителям детей, порекомендовав урегулировать инцидент, оплатив ущерб. Иначе руководитель клуба пообещала внимательно изучить камеры видеонаблюдения, обратиться с видео в соседние школы и в отдел по делам несовершеннолетних.