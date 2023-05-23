Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
22°
Срд, 24
21°
Чтв, 25
20°
ЦБ USD 80.17 0.23 24/05
ЦБ EUR 86.55 0.05 24/05
Нал. USD 78.8 / 81.9 23/05 17:45
Нал. EUR 85.51 / 87.39 23/05 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
Вчера 09:55
1 949
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
6 534
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
19 987
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
9 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани дети разломали площадку за 50 тысяч рублей
На поведение подростков пожаловалась руководитель клуба «НяМа» Ирина Максимова.

Дети разломали площадку за 50 тысяч рублей на Касимовском шоссе. На поведение подростков пожаловалась руководитель клуба «НяМа» Ирина Максимова. В соцсетях она сообщила, что клуб установил детскую площадку за собственные средства, потратив 50 тысяч рублей. Женщина отметила, что площадка находится в открытом доступе.

Также пострадавшая опубликовала видео, на котором несколько детей ломают комплекс. При появлении взрослого человека, снимающего ролик, дети убежали друг за дружкой.

Ирина Максимова обратилась к родителям детей, порекомендовав урегулировать инцидент, оплатив ущерб. Иначе руководитель клуба пообещала внимательно изучить камеры видеонаблюдения, обратиться с видео в соседние школы и в отдел по делам несовершеннолетних.