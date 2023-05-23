В Лесопарке 27 мая пройдет выставка животных «Пойдем домой»

В Лесопарке 27 мая пройдет выставка животных, которые находятся на попечении приютов и волонтеров «Пойдем домой». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Власти добавляют, что на мероприятие может заявиться любой человек, у которого на передержке находится бездомное животное. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться по телефону — +7 (903) 640-78-88 . Отмечается, что для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками.

Кроме этого, на выставку приглашают неравнодушных горожан. Для них подготовлена развлекательная программа с мастер-классами. На месте также будет работать аквагрим, ларьки со сладкой ватой и молочными коктейлями.

Начало — в 13:00.

Возрастное ограничение — 0+