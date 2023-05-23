В Лесопарке 27 мая пройдет выставка животных «Пойдем домой»
В Лесопарке 27 мая пройдет выставка животных, которые находятся на попечении приютов и волонтеров «Пойдем домой». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Власти добавляют, что на мероприятие может заявиться любой человек, у которого на передержке находится бездомное животное. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться по телефону —
Кроме этого, на выставку приглашают неравнодушных горожан. Для них подготовлена развлекательная программа с мастер-классами. На месте также будет работать аквагрим, ларьки со сладкой ватой и молочными коктейлями.
Начало — в 13:00.
Возрастное ограничение — 0+