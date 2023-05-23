44-летний касимовец украл из разных домов самовар, ювелирные украшения и провода

В полицию города Касимова обратились жители двух домов и сообщили, что у них похитили вещи. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба УМВД.

В одном доме взломали дверь и похитили ювелирные украшения, в другом разбили окно и вынесли латунный самовар и электропроводку.

Вскоре правоохранители узнали, что в среде местных жителей, злоупотребляющих спиртным, появился 44-летний мужчина, недавно освободившийся из колонии. Мужчина нигде не работал, но пару раз приходил к знакомым со значительной суммой денег.

Вскоре оперативники выяснили, что он причастен к кражам из домов. Также он ранее отбывал наказание за квартирную кражу.

«Житель города специально высматривал на улицах дома, в которых временно никто не проживает. Выбрав удобное для него здание, злоумышленник ночью взламывал жилище и забирал все ценное», — сообщает пресс-служба УМВД.

Также выяснилось, что мужчина причастен к краже из еще одного дома. У 70-летнего пенсионера он украл все имеющиеся электропровода.

Кроме этого. его подозревают в краже из магазина сумки с 2100 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.