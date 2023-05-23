В Касимове скончался преподаватель техникума водного транспорта Александр Куропаткин

В Касимове скончался преподаватель техникума водного транспорта Александр Куропаткин. Некролог размещен в группе «Типичный Касимов».

«Уважаемые жители города Касимов!!! Сегодня с нами не стало Куропаткина Александра Ивановича, бывшего преподавателя Техникума Водного Транспорта. Все желающие попрощаться с этим замечательным человеком и педагогом, могут прийти в Никольскую Церковь 25 мая к 10.00», — говорится в сообщении.