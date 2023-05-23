В Госдуме предлагают установить досрочную пенсию для многодетных родителей

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям. Об этом пишет РИА Новости .

Согласно проекту, женщины и мужчины, которые воспитали пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию в 50 и 55 лет.

Если же в семье было четыре ребенка, то возраст ухода на пенсию для родителей составит 52 года для женщин и 57 лет для мужчин.

В семьях с тремя детьми пенсионный возраст женщины хотят сделать в 53 года, а мужчины в 58 лет.