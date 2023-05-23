Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
23°
Срд, 24
22°
Чтв, 25
25°
ЦБ USD 79.94 0.03 23/05
ЦБ EUR 86.5 0.22 23/05
Нал. USD 79.02 / 81.65 23/05 13:35
Нал. EUR 85.8 / 87.4 23/05 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
Вчера 09:55
1 517
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
6 211
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
19 668
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
8 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме предлагают установить досрочную пенсию для многодетных родителей

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно проекту, женщины и мужчины, которые воспитали пятерых и более детей, смогут выйти на пенсию в 50 и 55 лет.

Если же в семье было четыре ребенка, то возраст ухода на пенсию для родителей составит 52 года для женщин и 57 лет для мужчин.

В семьях с тремя детьми пенсионный возраст женщины хотят сделать в 53 года, а мужчины в 58 лет.