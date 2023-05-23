В Белгородской области 12 мирных жителей пострадали во время обстрела ВСУ

В Грайворонском округе Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали 12 мирных жителей. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сейчас без света находятся 17 населенных пунктов.

В результате обстрелов повреждены 29 домов и три автомобиля.

«Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено», — сообщает глава региона.

За прошедшие сутки 25 раз обстреляли Шебекинский округ, 15 раз Белгородский район, 5 раз село Старый Хутор, 3 раза Борисовский район.

Сейчас продолжается зачистка территории от украинских военных.

Ранее сообщалось о смерти женщины 1941 года во время эвакуации.