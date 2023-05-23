Рязанские полицейские нашли двух мужчин из федерального розыска

В Рязани 23 мая полицейские нашли двух мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Молодцова наряд патрульных полицейских заметили неопрятно одетого мужчину. Они подошли к нему и попросили показать документы. Паспорта при себе у мужчины не было, и он просто назвал свои ФИО.

Правоохранители проверили эту информацию и выяснили, что 36-летний мужчина находится в федеральном розыске как без вести пропавший.

«Разыскиваемого доставили в отдел полиции, где о нем сообщат инициаторам розыска», — уточнили в УМВД.

На Солотчинском шоссе автопатруль заметил странную реакцию одного из пешеходов на появление полицейских. Молодой человек пытался спрятаться за остановкой общественного транспорта. Полицейские остановились, подошли к прохожему для выяснения личности. Оказалось, что мужчина 24-х лет находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении мошенничества.

Правоохранители доставили молодого человека в отдел, откуда его передадут инициаторам розыска.