Рязанская прокуратура поддержала обвинение москвича, изнасиловавшего несовершеннолетнюю

Инцидент произошел 7 августа 2022 года в Шиловском районе.

Рязанская прокуратура поддержала обвинение москвича, изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Инцидент произошел 7 августа 2022 года в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

36-летний москвич встретился с компанией из трех человек и изнасиловал самую младшую из компании. От свидетелей злоумышленник решился избавиться и нанес им удары ножом. Несмотря на ранения, пострадавшим удалось убежать и обратиться за медицинской помощью.

Когда 15-летняя девушка осталась одна, обвиняемый напал на нее и изнасиловал. После этого мужчина скрылся с места преступления.

В прокуратуре создали группу государственных обвинителей. Уголовное дело пройдет закрытом судебном заседании. Судебное слушание назначено на 30 мая 2023 г.

Напомним, что 17-летний молодой человек скончался в больше от ударов ножом в шею и грудь.