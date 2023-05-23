Рязанцев, пострадавших при крушении катера в Таиланде, эвакуируют в Россию

Рязанцев, пострадавших при крушении катера в Таиланде, эвакуируют в Россию. Об этом во вторник, 23 мая, пишет «КП-Рязань».

Напомним, вечером 17 мая в Таиланде на острове Пхукет скоростной катер, на борту которого были туристы, врезался в сигнальную вышку возле пирса на пляже Чалонг. Среди 35 пострадавших было двое рязанцев.

Пострадавшие рязанцы обратились в российское консульство и попросили вернуть их в Россию для последующего лечения и реабилитации.

«Сложность в том, что „Аэрофлот“ должен дать добро на размещение носилочных модулей, потому что он занимает 6 мест. Вопрос стоял, можно ли двоих. Долго согласовывали», — рассказал изданию пострадавший рязанец.

Он вместе с супругой получил перелом таза. Их эвакуируют в Россию 27 мая гражданской авиацией.