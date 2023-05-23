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Песков: СВО продолжается, чтобы не допустить вторжения украинских боевиков

Кремль обеспокоен вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом во вторник, 23 мая, ТАСС пишет со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны», — отметил Песков.

По его словам, Россия прикладывает «большие усилия» и продолжает СВО, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

Напомним, 22 мая стало известно о проникновении диверсантов на территорию Белгородской области. Пострадали 12 мирных жителей. Жильцов некоторых населенных пунктов эвакуировали.