Медведев заявил, что НАТО несерьезно относится к угрозе ядерной войны

НАТО несерьезно относится к угрозе ядерной войны. Об этом во вторник, 23 мая, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, иначе не поставляла бы такое опасное оружие Киеву», — сказал политик.

Медведев также заявил, что не думать об угрозе ядерной войны — ошибка.

«Точка невозврата неизвестна, события могут пойти непредсказуемо, ответственность будет на НАТО», — отметил он.